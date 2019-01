“A partire dalla serata di oggi, 11 gennaio, e fino al mattino di domani 12 gennaio sulla Sardegna si avranno ancora temperature minime diffusamente basse ( inferiori a 2°C in pianura). Dalla nottata e fino a domani mattina si prevedono gelate diffuse”. E’ l’avviso diramato dalla protezione civile.

Per maggiori informazioni clicca qui

Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione. Si chiede la massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.

Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza ANAS.

