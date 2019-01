Incidente stradale questo pomeriggio in via Is Maglias, a Cagliari.

Una moto Bmw condotta da un uomo 57enne di Sinnai si stava dirigendo verso viale Merello e, all’altezza di via Castelli, si è scontrato con una Bmw guidata da un cagliaritano 79enne. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il motociclo è risultato sprovvisto di assicurazione ed è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

