Con la visita di Luigi Di Maio entra nel vivo sabato 12 gennaio in Sardegna la campagna elettorale per le elezioni regionali, nelle quali il Movimento 5 Stelle candiderà alla presidenza della Regione Francesco Desogus. Il capo politico dei pentastellati lancerà anche lo sprint al candidato alle suppletive del collegio di Cagliari previste per il 20 gennaio, Luca Caschili.

Il primo appuntamento di Di Maio sarà alle 10 a Porto Torres per la presentazione del Reddito Energetico. In piazza Umberto I, insieme al vicepresidente del Consiglio, ministro del lavoro e dello sviluppo economico, ci saranno anche il ministro per i rapporti col Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, e il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler.

La seconda tappa sarà a Gonnostramatza dove Di Maio incontrerà alle 13.30, presso l’Agriturismo Fattoria Cuscusa, i rappresentanti del mondo delle campagne. Questo incontro sarà riservato esclusivamente agli allevatori e agli operatori economici.

La visita di Di Maio in Sardegna si chiuderà a Cagliari alle 19 in piazza San Cosimo con un incontro con i cittadini a cui parteciperanno anche il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Sardegna Francesco Desogus e il candidato alle suppletive per la Camera a Cagliari Luca Caschili.

Commenti

comments