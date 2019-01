Intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, durante la scorsa notte, nel comune di Sant’Andrea Frius, a causa dell’incendio di alcuni mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti.

Sul posto sono intervenute tre squadre più la squadra Niat (Nucleo Investigativo) per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si esclude l’origine dolosa del rogo.

