La sala operativa del Comando Provinciale vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio in abitazione intorno alle 22:00 di ieri sera, nel comune di Milis. Le fiamme sono risultate essere partite dalla canna fumaria, coinvolgendo parte del tetto.

Sul posto la sala operativa ha inviato la squadra di pronto intervento 1A per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Sempre intorno alle 22:00, la sala operativa 115 ha inviato la squadra di pronto intervento 2A in via Toscanini a Oristano per un incendio in abitazione dove l’esplosione di una sacca di gas ha fatto crollare una porzione di muro. Il rogo ha coinvolto tre bombole del gas.

Dopo lo spegnimento delle fiamme sono iniziate le indagini per stabilire le cause dei due incendi.

In entrambi gli interventi non risultano persone coinvolte.

