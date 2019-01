Il vicepremier Luigi Di Maio è arrivato in piazza Umberto I a Porto Torres per la prima delle sue tre tappe del tour elettorale in Sardegna in vista del doppio appuntamento con le suppletive della Camera, fissate per il 20 gennaio, e delle regionali del 24 febbraio.

Il capo politico del Movimento Cinquestelle è in città da ieri notte: è sbarcato ad Alghero e ha raggiunto Porto Torres. Nel suo primo appuntamento, accompagnato dal ministro per i Rapporti col Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro e dal sindaco pentastellato di Porto Torres Sean Wheeler, presenterà il reddito energetico.

Alle 13.30 Di Maio si sposterà poi a Gonnostramatza (Oristano) per un incontro con il mondo delle campagne e quindi alle 19 in piazza San Cosimo a Cagliari con il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Sardegna Francesco Desogus e il candidato alle suppletive per la Camera a Cagliari Luca Caschili.

Commenti

comments