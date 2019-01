Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sulla 195 al km 92,700, dopo l’abitato di San Giovanni Suergiu.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura ha perso il controllo andando a finire fuori strada.

Il conducente è stato estratto dall’abitacolo e affidato al personale del 118. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Carbonia.

