“Da domani mattina, 13 gennaio e per tutta la settimana, sino al 20 gennaio, ci troveremo in piazza Roma a Oristano dalle 10 alle 19 per la raccolta delle firme che permetteranno al M5S di presentarsi come tutti gli altri alle elezioni regionali. La legge elettorale sarda infatti dice che chi si presenta alle competizioni regionali per la prima volta deve raccogliere le firme. Per Oristano ne servono 600”, così, in una nota stampa, Patrizia Cadau, consigliera pentastellata del comune di Oristano.

“La questione è semplice: chi ha pensato la legge non gradisce la pluralità democratica e preferirebbe ci fossero sempre gli stessi – e prosegue – ecco perché firmare ha un grande valore civico, indipendentemente dal vostro orientamento politico. Ed ecco perché chiediamo a tutti, mica solo ai simpatizzanti 5 stelle, di firmare come un gesto di lezione democratica”.

“Perché la democrazia può essere garantita dalla pluralità. Firmare ovviamente non significa votare per qualcuno, ma sostenere la democrazia pensando che magari un giorno potreste essere proprio voi ad avere bisogno di una rappresentanza politica in regione e avreste tutti i diritti a vedervela riconosciuta – e conclude – per questo, venite in piazza a firmare”.

