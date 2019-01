Le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società con sede a Cagliari che ha concesso in locazione un suo ramo d’azienda ad altra società nel settore della somministrazione di pasti e bevande senza cucina.

I Finanzieri, durante la verifica, hanno provveduto ad esaminare la documentazione acquisita e a confrontarla con le risultanze censite nelle Banche dati in uso al Corpo.

I militari hanno appurato che i ricavi percepiti dalla cessione temporanea di ramo d’azienda, seppur parzialmente certificati da idonea documentazione contabile, non sono stati inseriti nella dichiarazione dei redditi trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

L’azienda controllata, per gli anni 2015 e 2016 ha omesso quindi di dichiarare al Fisco, sottraendoli a tassazione, ricavi per 31.697 € con una conseguente evasione IVA per complessivi 6.727 €.

