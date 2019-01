Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un professionista del capoluogo, operante nel campo delle consulenze amministrative.

Le attività ispettive sono state avviate sulla scorta di una segnalazione elaborata a livello centrale all’esito di un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni.

I Finanzieri hanno quindi provveduto a ricostruire il reddito del professionista per l’anno sottoposto a verifica, incrociando la documentazione acquisita dall’uomo con i dati presenti alle banche, in particolare con il spesometro, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita I.V.A.

Questo strumento operativo si è rivelato, ancora una volta, di rilevante e specifica utilità: difatti, è stato possibile constatare e raffrontare il volume d’affari dichiarato dal contribuente rispetto all’importo delle operazioni commerciali comunicate, all’interno di questa banca dati, dai propri clienti, con la possibilità, quindi, di verificare se una prestazione di servizio per la quale è stato ricevuto un compenso, fosse stata correttamente inserita nella dichiarazione dei redditi.

Così facendo, le Fiamme Gialle hanno potuto ricondurre a tassazione i ricavi occultati dal professionista nell’anno 2016, in quanto lo stesso aveva omesso di presentare entrambe le previste dichiarazioni, quella dei redditi e quella relativa all’imposta sul valore aggiunto.

All’esito del controllo è stato constatato che il contribuente, indicizzato quale evasore totale per l’annualità sottoposta a verifica, ha occultato al Fisco ricavi per 60.000 €, con una conseguente evasione I.V.A. di 13.200 €.

