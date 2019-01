I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti per un incendio abitazione nel comune di Narbolia intorno alle 20:00.

Ricevuta la chiamata, la Sala Operativa VVF, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento dalla Centrale, giunta sul posto ha messo in sicurezza lo scenario e spento le fiamme, partite presumibilmente dalla canna fumaria, poi hanno raggiunto il tetto in legno.

Non risultano persone coinvolte

Le cause sono in via di accertamento.

