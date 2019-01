Nel corso della tarda serata di ieri i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza dei reati di detenzione abusiva di armi e ricettazione Andrea Argiolas, cagliaritano di 36 anni. I militari dopo un’attivita’ di osservazione a distanza, hanno effettuato una perquisizione in una cantina di pertinenza dell’abitazione del 36enne. All’interno di una borsa sportiva è stato trovato un fucile da caccia del tipo doppietta calibro 12 risultata rubata l’8 dicembre 2011 in una abitazione di Elmas e 45 cartucce calibro 12 di varie marche L’uomo dopo le formalita’ di rito è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione di Cagliari-Villanova, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Commenti

comments