Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un cagliaritano 45enne. L’uomo è stato fermato in Piazza San Michele alla guida di una Volkswagen Polo e, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo e di una dose di marijuana. Gli è stata anche ritirata la patente.

