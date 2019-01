Arriva in Sardegna il concerto dei Claudio Simonetti’s Goblin, il noto gruppo progressive rock italiano conosciuto a livello internazionale, che porterà in scena la sonorizzazione live di due pellicole di culto nella storia del cinema horror italiano: Profondo Rosso e Suspiria, entrambe dirette da Dario Argento.

Due tappe esclusive: venerdì 15 febbraio con Profondo Rosso al Teatro Massimo di Cagliari e sabato 16 febbraio con Suspiria al Teatro Eliseo di Nuoro, due dei principali teatri dell’isola. Un tour internazionale che sta attraversando il mondo, dal Giappone all’America e che finalmente giunge in Europa per portare in versione live le sonorizzazioni di due dei film che hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

La sera di giovedì 14 febbraio, al Covo Art Cafè di Cagliari (ingresso gratuito, via Barcellona, 49), si svolge la serata di pre-show con le selezioni musicali di Palitrottu.

Il Maestro Claudio Simonetti – compositore e musicista italiano, famoso per aver composto molte colonne sonore di pellicole italiane e americane – e la sua band faranno fare agli spettatori un tuffo nel passato con un’immersione nel mood prog-rock dei film horror degli anni ’70.

Le due tappe hanno in comune la seconda parte dello spettacolo, che ripercorre la sonorizzazione dei più importanti film d’autore dell’horror italiano, da Tenebre a Phenomena, passando per Non ho sonno e Zombi, celebre pellicola del grande George A.Romero, Opera di Dario Argento e Demoni di Lamberto Bava.

Tutto lo spettacolo è caratterizzato da proiezioni cinematografiche: ogni brano è accompagnato dalle scene tratte dai film, frame tagliati e montati ad hoc, una carrellata di videoclip sonorizzati dal vivo.

I due spettacoli sono anticipati da due aperitivi con dj-set, nei rispettivi foyer dei due teatri dalle 19 alle 21, con le migliori colonne sonore cinematografiche.

A Cagliari le selezioni musicali sono a cura di Gianmarco Diana (Cinematica – Suoni da e per il Cinema), a Nuoro il dj-set è a cura di Momak (Menhir).

I promotori del doppio concerto hanno creato un network strutturato composto da associazioni, sponsor, partner e media partner, per portare in Sardegna ben due delle tappe italiane della band.

Leggi anche:

Commenti

comments