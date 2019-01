Autobotti domani, martedì 15 gennaio, ad Alghero, Fertilia e nelle borgate a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua per lavori sulla condotta del Coghinas da parte di Enas.

Abbanoa, infatti, interromperà d’urgenza la fornitura idrica verso il potabilizzatore di Monte Agnese.

L’alimentazione alla rete cittadina sarà interrotta dalle 8 alle 23. Il servizio autobotte sarà disponibile in via De Gasperi e accanto all’Ospedale Marino, in viale I maggio.

