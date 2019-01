“Battisti andrà nel carcere di Oristano”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

“In questi minuti Battisti viene consegnato al Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che non lo porterà, come precedentemente annunciato a Rebibbia, ma nel carcere di Oristano”. Lo ha annunciato il Guardasigilli durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’arrivo in Italia di Cesare Battisti.

Commenti

comments