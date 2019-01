“Decisione scandalosa del governo che continua a considerare la Sardegna una discarica di terroristi, mafiosi e delinquenti di ogni genere. Mandare questo criminale in Sardegna conferma che anche questo governo considera l’isola una Cayenna di Stato”. Così il leader di Unidos, Mauro Pili sull’arrivo di Cesare Battisti nel carcere di Oristano.

“Bonafede e compagni se lo tenessero a casa – continua Pili – loro perché in Sardegna questo delinquente è del tutto indesiderato anche dentro le carceri se ne infischiano delle condizioni di lavoro delle centinaia di agenti penitenziari che da anni contestano una gestione delle carceri sarde al limite del pericolo per la loro vita e per la sicurezza di tutti gli operatori.

“Questa decisione fa – conclude il candidato a Governatore della Sardegna – calare la maschera a chi viene in Sardegna a imbrogliare i sardi e poi gli scaraventa addosso l’etichetta di discarica di Stato”.

