Il comune di Quartu Sant’Elena con una propria determina ha deciso la chiusura del canile sanitario la Tana di Bau, gestito dalla locale cooperativa nel quale ci sono oltre 150 cani.

Si tratta dell’ennesima decisione scellerata ma non inattesa legata ai bilanci comunali sempre più ristretti nelle more dei quali i primi a rimetterci sono gli animali ed i servizi a loro dedicati.

Da qui l’appello del presidente AIDAA Lorenzo Croce al sindaco di Quartu perché ritorni sui propri passi e tenga aperta la struttura almeno fino a quando i pelosi saranno tutti adottati e comunque per almeno altri due anni in attesa di trovare soluzioni generali di rifinanziamento pubblico dei canili.

“I cani non sono oggetti ma esseri senzienti e mettere a gara il loro destino è crudele – ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- da qui il mio appello al sindaco ma anche alla regione perchè tengano aperto il canile, almeno per altri due anni ed in attesa si trovi casa ai pelosi, ma anche la soluzione di finanziamento per una struttura considerata di prim’ordine in tutta la Sardegna e presa da esempio anche fuori dall’isola.”

Commenti

comments