Sarà una settimana particolare per i segni d’Aria riguardo all’amore, potrebbero esserci discussioni nelle coppie e litigi a causa di cose futili. Il lavoro per fortuna riserva buone prospettive e qualcosa finalmente si muove. Una bella luna in congiunzione è pronta a regalare un po’ di fortuna in più. Grandi passioni in arrivo per i segni di Fuoco, che cominceranno la settimana con tante emozioni. Venere favorevole regala alle relazione una marcia in più e facilita gli incontri. Qualche problemino potrebbe nascere sul fronte del lavoro a causa di un Mercurio sfavorevole. Anche per i segni d’Acqua potranno esserci problemi nella sfera professionale con Mercurio in opposizione. Chi è in attesa di una svolta dovrà attendere ancora un po’. Concentratevi quindi sull’amore e approfittate della luna favorevole per vivere momenti magici. Giornate pensierose per i Segni di Terra, l’amore in questo periodo non vi fa stare tranquilli e anche questa settimana vi toccherà vivere alti e bassi. Per fortuna ci pensa il lavoro a darvi delle belle soddisfazioni. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: molti nati sotto il segno dell’Ariete nell’ultimo periodo non hanno fatto altro che litigare con il partner. A partire da questa settimana però Venere tornerà nel vostro segno e le relazioni sentimentali potrebbero essere più tranquille. Gli influssi astrali potrebbero rendere i single ancora più testardi di quanto lo siano normalmente.

Lavoro: a lavoro potrebbe invece esserci qualche ostacolo in più da superare. Vi attende una settimana impegnativa, ma cercate di mantenere la calma in tutte le occasioni e non disperate mai in un aiuto da qualche collega o da un superiore. Vi sembrerà caduto dal cielo.

Toro

Amore: in questa settimana Mercurio sarà nel segno del Toro. Tra mercoledì e venerdì potreste avere qualche discussione con il partner che porterà inevitabili ripensamenti sulla relazione in corso. Ripresa netta dell’umore nel fine settimana, quando anche i single saranno più propensi a socializzare e divertirsi.

Lavoro: vi aspetta una settimana piena di impegni, i nati del segno prediligeranno buttarsi a capofitto nei loro progetti mettendo nei gradini più bassi delle priorità lo svago e la mondanità. Se avete questioni da risolvere a livello lavorativo, questo sarà il momento più adatto per farlo.

Gemelli

Amore: alcuni single che hanno chiuso da tempo una relazione finora non sono stati pronti per cercare nuovamente la propria anima gemella. Le cose potrebbero però cambiare perché sono in arrivo incontri molto interessanti. Le coppie potranno avere delle discussioni a causa di vecchie gelosie mai sopite. Fine settimana sfavorevole per fare delle scelte a livello sentimentale.

Lavoro: buone prospettive per chi cerca un lavoro, finalmente per alcuni del segno qualcosa si muove. Soprattutto tra giovedì e venerdì potranno esserci buone notizie per trovare un lavoro e ottenere delle gratificazione. Saranno favoriti i lavori a contatto con il pubblico, sia che siate dipendenti oppure abbiate un’attività autonoma.

Cancro

Amore: accantonati i battibecchi sentimentali potrete ritornare a godervi serenamente la vostra relazione. La settimana riserva tante belle cose in amore e Mercurio, anche se in opposizione, non vi impedirà di vivere momenti di felicità. Sino a venerdì sera sarete dediti al lavoro ma, durante il week-end, la Luna nel segno farà virare la vostra attenzione verso la persona amata. Incontri in vista per i single.

Lavoro: settimana con alti e bassi sul lavoro, potreste andare incontro ad alcuni imprevisti che potrebbero compromettere l’esito di alcuni progetti. Non prendete impegni se non siete sicuri di poterli portare a termine e pesate opportunamente le parole senza avventurarvi in giudizi azzardati sui rapporti con gli altri.

Leone

Amore: per i nati sotto il segno la settimana non andrà a meraviglia. Inizierà infatti un periodo molto complicato a livello sentimentale. Attenzione alle parole che utilizzate, potreste segnare inevitabilmente la vostra relazione. Dedicatevi ai vostri interessi preferiti in modo tale da scaricare il nervosismo. I single faranno meglio ad ascoltare il cuore, non siate gelosi e date spazio a chi amate.

Lavoro: quando tutto sembrerà perduto ecco che risalirete la china e spiazzerete tutti con i vostri colpi ad effetto. I risultati di questa settimana saranno ben al di sopra delle vostre più rosee aspettative: Giove e Marte vi daranno nel corso delle giornate nuove opportunità nuove per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita.

Vergine

Amore: la settimana sarà in generale molto tranquilla e positiva, fatta eccezione per le giornate di sabato e domenica che saranno scialbe e noiose. Non sarà infatti una settimana gratificante per le relazioni amorose, anzi potranno esserci stimoli esterni che potrebbero far mettere in dubbio anche i sentimenti storici. Nuovi progetti in vista per i single, si prevedono grandi novità in campo sentimentale.

Lavoro: lunedì e mercoledì sono previsti incontri importanti a livello lavorativo. La settimana preannuncia buone prospettive per chiudere accordi vantaggiosi e affrontare nuovi investimenti. Attenti però a non fare il passo più lungo della gamba, potreste rimanere scoperti.

Bilancia

Amore: molti Bilancia saranno frastornati e confusi, soprattutto coloro che sono stati in crisi avranno dei ripensamenti. Se siete single invece la vostra vita sentimentale potrebbe finalmente avere una svolta. L’amore questa settimana potrebbe tornare a sorridervi e saranno in tanti a trovare l’anima gemella.

Lavoro: sul lavoro potreste invece andare incontro a qualche problema con i vostri superiori. Mantenete comunque la calma e non lasciatevi andare a dichiarazioni che potrebbero compromettere la vostra posizione lavorativa. Le vostre idee inizieranno a farsi più chiare dal fine settimana in poi, e convogliate verso risultati più soddisfacenti dal punto di vista economico.

Scorpione

Amore: in amore portate avanti le vostre idee e con decisione, senza curarvi delle critiche che vi rivolgono. Chi ha sospetti sul partner e non gradisce alcuni comportamenti farà bene a indagare ma con discrezione. Sia che siete in coppia o siete single cercate in ogni caso di privilegiare i vostri sogni e di fare in modo che si realizzino.

Lavoro: la situazione lavorativa procede invece al meglio, infatti potrebbero presentarsi delle belle opportunità che dovreste cogliere al volo. Ottime prospettive per portare avanti un progetto che vi sta a cuore, in questa settimana avrete delle eccellenti occasioni per proseguire sulla strada intrapresa con coraggio e determinazione.

Sagittario

Amore: settimana favorevole per l’amore, soprattutto le giornate di giovedì e venerdì saranno ricche di emozioni per alcuni nati del segno. Siete energici ed avete voglia di evadere dalla solita routine quotidiana. Alcuni contrattempi potrebbero invece verificarsi tra sabato e domenica, ma non impediranno anche ai single di fare degli incontri molto interessanti per il cuore.

Lavoro: un vecchio progetto o un lavoro tanto atteso potrebbe rendere questa settimana davvero speciale. In particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì potrebbero accadere avvenimenti e situazioni nuove che potrebbero farvi cambiare idea a proposito del vostro futuro lavorativo.

Capricorno

Amore: non ci saranno grandi cambiamenti in questa settimana, tutto procede per il meglio sia al lavoro che con l’amore. Anche le amicizie procedono a gonfie vele, rendetevi quindi disponibili ed aperti a qualunque tipo di incontro. E’ un periodo in cui divertirvi e distrarvi vi farà sicuramente bene e anche i single ne trarranno beneficio.

Lavoro: una congiunzione interessante tra Sole e Mercurio favorirà le idee e le intuizioni dei nati del segno e li spingerà a progredire nei loro ambiziosi progetti. Non mancheranno tuttavia delle divergenze con qualcuno con cui siete generalmente sempre d’accordo, non allarmatevi, piuttosto cercate di approfittarne per capire i suoi punti di vista.

Acquario

Amore: qualche turbolenza emotiva potrebbe turbare la settimana nelle giornate di lunedì e martedì. Nel complesso però tutto procede nella norma e potrete trascorrere giornate serene e tranquille in compagnia della persona amata. Ci sono ottime possibilità per i single di fare conoscenza con persone nuove ed estremamente interessanti.

Lavoro: alcune contrarietà con un collega di lavoro potrebbero darvi fastidio. Si tratterà comunque di piccole cose che potranno verificarsi a inizio settimana. Nel week-end invece potrebbero arrivare grandi novità a livello lavorativo e potreste ricevere una chiamata inaspettata.

Pesci

Amore: l’ultimo periodo è stato un po’ burrascoso per i nati del segno, adesso però arriverà un periodo di tregua e di belle notizie. La settimana molto rilassante e chi sta vivendo una relazione sentimentale farà di tutto per farla diventare più solida. Nuove unioni in vista per i single, divertitevi e siate più spensierati.

Lavoro: Anche se saranno tante le cose da affrontare, non avrete paura e le porterete a termine come di consueto. La settimana è propizia per iniziare nuovi investimenti e approfittare delle vostre energie per risolvere delle questioni che solo adesso potrete chiudere definitivamente.

