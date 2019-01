Durante la scorsa notte, verso l’una del mattino, a Gesturi, tre soggetti incappucciati hanno perpetrato una rapina ai danni di un pensionato 68enne del posto. I malviventi, dopo aver scavalcato un muro, si sono introdotti all’interno dell’abitazione dell’anziano, svegliandolo e chiedendogli dove tenesse i suoi risparmi.

Preso il denaro i tre si sono dileguati. Fortunatamente il 68enne è rimasto illeso e, presumibilmente per lo spavento, solo questa mattina ha comunicato l’accaduto a un nipote, che a sua volta si è recato in caserma per denunciare il fatto.

I carabinieri della stazione di Gesturi si sono quindi recati immediatamente sul posto e hanno avviato le indagini.

