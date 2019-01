Domani, martedì 15, alle 10:30, nella sede dell’assessorato dei Trasporti in via XXIX novembre 41, a Cagliari, la commissione di gara per l’affidamento dei servizi di continuità territoriale aerea tra gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma e Milano procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste con le offerte economiche dei partecipanti al bando della Regione.

In gara ci sono Alitalia e Air Italy, che hanno presentato complessivamente 10 offerte. Nel dettaglio sei arrivano da Alitalia per le rotte Olbia-Milano, Olbia-Roma, Alghero-Milano, Alghero-Roma, Cagliari-Milano e Cagliari-Roma. Le altre quattro da Air Italy per le stesse tratte tranne l’Alghero-Milano e l’Alghero-Roma.

