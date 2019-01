“Abbiamo sollecitato il Governo ad intraprendere tutte le misure necessarie a non lasciare soli gli amministratori sardi nel governo dei loro centri, con piani tesi a valorizzare i percorsi di legalità e ad un controllo capillare del territorio”. Lo dice il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis che condanna le scritte intimidatorie contro il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris, sostenendo che si tratta di “un fatto increscioso” e “un gesto ignobile”.

Il parlamentare invita il primo cittadino “a non mollare o, peggio ancora, farsi intimorire da episodi fuori dalle regole democratiche”. Per Pittalis, infatti, si tratta di “un vile tentativo di attaccare le istituzioni e i suoi rappresentanti che mette in luce una evidente rottura con nei confronti delle norme della Costituzione e con la civiltà del Paese”.

