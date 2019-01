Duecento metri di nuove condotte grazie a un investimento di oltre 40mila euro: entrano in funzione le nuove reti idriche in fase di completamento a Sestu. Mercoledì 16 e giovedì 17 le squadre di Abbanoa procederanno ai collegamenti delle condotte appena posizionate lungo via Wagner nel tratto tra via Tchaikovsky e via Verdi.

I lavori rientrano nel piano di efficientamento del sistema idrico del centro abitato che sta interessando le strade dove si erano registrate numerose rotture, tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre del gestore.

Nelle due giornate si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione tra le 8.30 e le 17 nelle tre strade interessate e nelle vie San Gemiliano, Lussu, Dante, Brodolini e Costa.

