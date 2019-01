Multa da 2 mln di euro alla Sony per pratiche commerciali scorrette relativamente alla promozione e vendita della console PlayStation 4 e dei videogiochi tramite il PlayStation Store. E’ l’Antitrust a comminare la sanzione a Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A, come si legge in una delibera pubblicata sul bollettino dell’Autorità.

A far scattare la decisione dell’Antitrust, il fatto che non sia stata “evidenziata in maniera chiara e sin dal primo contatto” l’informazione relativa al necessario abbonamento a pagamento a PlayStation Plus per poter giocare in modalità multiplayer online e usare i videogiochi acquistati a distanza tramite il Playstation Store. Una carenza, rileva l’Authority, non sanata neppure dalla confezione del prodotto PlayStation 4 che non evidenzia “in maniera chiara e immediatamente percepibile” l’informazione, riportandola invece “con un carattere molto piccolo e di difficile lettura, soltanto nella parte posteriore della confezione”.

Il comportamento della società, dunque, ha di fatto “falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore“, prosegue l’Antitrust, che nel determinare la sanzione ha tenuto conto del fatto che Siee, Siene e Sony Italia fanno parte di un gruppo tra i principali operatori a livello mondiale nel settore dei videogiochi. “Il fatturato complessivo, al 31 marzo 2017, di Siee è stato pari a 4.898.000.000 euro; quello di Siene pari a 2.280.000.000 euro e di Sony Italia pari a circa 247.000.000 euro.

“La fattispecie in esame risulta caratterizzata da una elevata potenzialità offensiva anche in quanto incide su un elemento rilevante della scelta dei consumatori”, prosegue l’Antitrust che ricorda come la pratica commerciale scorretta “sia stata posta in essere da un lato, con la console Playstation 4, attraverso la grande distribuzione elettronica e i negozi specializzati in videogiochi, e, con riferimento ai videogiochi acquistati sul Playstation Store, anche tramite Internet e tramite gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo Sony per la console e gli smartphone, raggiungendo in tal modo tutti i consumatori ubicati sul territorio italiano”. Non solo. La pratica scorretta “è stata posta in essere per un lungo periodo di tempo, e, in particolare, dal novembre 2013, data di immissione in Italia della PlayStation 4, ed è tuttora in corso”.

Fonte Adnkronos.it

