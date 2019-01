Prima notte in cella per Cesare Battisti nel carcere di Alta sicurezza di Oristano-Massama.

L’ex latitante, arrivato in Sardegna nel primo pomeriggio di lunedì, ha effettuato le normali procedure previste per ogni detenuto in arrivo: è stato visitato, poi schedato all’ufficio matricola e portato in cella, nella sezione AS2. Ha cenato con pasta, carne, verdura e frutta. Resterà in isolamento diurno per sei mesi.

Fonte adnkronos.it

