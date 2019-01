E’ atteso per domani, mercoledì 16 gennaio, l’arrivo del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un tour di una sola giornata che lo vede attraversare la Sardegna da Sud a Nord.

Il primo appuntamento lo vede impegnato in Prefettura a Cagliari alle 09.30, per partecipare ad una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al termine della quale ci sarà una conferenza stampa.

Dopo, il leader della Lega si sposterà verso Quartu Sant’Elena, dove alle ore 12 sarà al mercato in via della Musica. Giusto il tempo di un saluto, per poi dirigersi ad Oristano, dove alle ore 14:15 per un incontro pubblico in Piazza Eleonora d’Arborea.

Il suo tour si concluderà ad Alghero alle 17 in Piazza Pino Piras.

