Giorgio Conte non è inferiore al fratello Paolo. E’ solo diverso. fra emozioni stralunate e percorsi musicali imprevedibili.

Con l’artista, che è musicista jazz,autore di canzoni, e anche attore, ci sarà il maestro Alessandro Nidi, direttore dell’orchestra sinfonica Duchessa di Parma.

Conte, venerdì 18 gennaio alle 22 al Bflat Jazz Club, farà ascoltare al pubblico il suo ultimo album “Sconfinando”. Una produzione che “sconfina” in senso artistico nei suoni sinfonici.

“Sconfinando”, pubblicato a fine 2017 per Ala bianca records, distribuzione Warner, e pensato per il palcoscenico e non solo come disco, è un itinerario che attraversa tutta la carriera di Giorgio Conte (fratello di Paolo con il quale ha condiviso sia la professione di avvocato che il percorso musicale), cominciata come compositore e autore con 13 album all’attivo e uno stile unico e inconfondibile.

Un percorso di musica e racconti, venati di ironia, capaci di divertire, coinvolgere ed emozionare il pubblico che diventa ogni volta, anche lui, protagonista dello spettacolo.“

