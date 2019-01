Stamattina verso le 10,30 un ex poliziotto di 65 anni è caduto in mare mentre pescava dalla banchina. Non è chiaro se per un malore o per altre cause.

Ha assistito alla scena un giovane poliziotto del Reparto prevenzione Crimine, che si è prontamente gettato in mare, nonostante il freddo pungente, ed ha salvato il collega.

L’anziano poliziotto è stato visitato dal 118.

Notizia in aggiornamento

