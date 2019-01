Sebasian Walukiewicz è un nuovo giocatore del Cagliari calcio. Lo rende noto la società attraverso i canali social.

Il difensore polacco, classe 2000, arriva a titolo definitivo dal Pogon Szczecin con un contratto fino al 2023, con l’opzione di rinnovarlo fino al 2024. Bisognerà aspettare 6 mesi per vederlo sbarcare in Sardegna, infatti il difensore resterà in prestito fino a giugno nell’attuale squadra.

Così il comunicato della società: “Il Cagliari Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin il diritto alle prestazioni sportive di Sebastian Walukiewicz. Il giocatore ha firmato un contratto sino al 2023 con opzione sino al 2024 e concluderà la stagione in forza al Pogon. Nato il 5 aprile 2000, Walukiewicz è un centrale difensivo dalla grande struttura fisica. Specialista nel gioco aereo, è dotato anche di buona tecnica e capacità di impostazione. Nonostante la sua giovane età ha già collezionato in prima squadra 21 presenze nella massima serie polacca. Punto di forza nelle varie rappresentative giovanili, è ritenuto uno dei giovani difensori più interessanti nel panorama europeo. Benvenuto in Sardegna, Sebastian!”

