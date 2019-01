Il primo commento a caldo del segretario generale Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, dopo che Air Italy non si è aggiudicata neppure una rotta in continuità territoriale, è di “sconcerto e di forte preoccupazione”.

“L’aver perduto le rotte ‘storiche’ da Olbia verso Milano Linate e Fiumicino è una notizia che potrebbe comportare moltissimi problemi non solo per i lavoratori direttamente interessati ma, anche per tutta l’economia della Gallura e della intera isola”, sostiene Boeddu che auspica che “prima della aggiudicazione definitiva all’ex compagnia di bandiera, la stessa possa fare un passo indietro nel rispetto del bando di gara”.

“Non voglio neppure pensare che tutti i sacrifici fatti dai lavoratori Meridiana nel passaggio in Air Italy possano rivelarsi vani – aggiunge – Sarebbe una sconfitta di tutti, della politica, della azienda e delle parti sociali. Tutti hanno creduto ad un progetto di sviluppo i cui risultati si stavano già intravedendo ma che, adesso, potrebbero interrompersi irrimediabilmente”.

