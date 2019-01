“Il completamento a quattro corsie della Sassari-Alghero, la Statale 291, si farà. Abbiamo individuato, di concerto con il ministro ai Beni culturali Alberto Bonisoli, una soluzione su un progetto da portare al Cipe che riteniamo possa essere la via migliore per superare gli ostacoli incontrati nella definizione dell’opera, contemperando le esigenze territoriali, ambientali, di viabilità e sicurezza su una tratta lungamente attesa”.

Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, evidenziando che “il Mibac mi ha fatto sapere che farà una rapida verifica con l’Avvocatura dello Stato in via cautelativa prima di dare il via libera, ma che questo non comporterà alcun ritardo”.

“I sindaci del Partito democratico che in questi giorni stanno protestando, coinvolgendo le associazioni di categoria, dovrebbero prendersela anzitutto con gli ostacoli ereditati dai governi nazionale, regionale e dalle amministrazioni locali dello stesso Pd. Questo Governo e il mio ministero – conclude Toninelli – hanno enormemente a cuore l’obiettivo di rendere più efficienti le reti infrastrutturali di un’isola, come la Sardegna, che ha enormi potenzialità economiche ancora inespresse”.

