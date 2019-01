Servizio Energia ed Economia verde dell’assessorato regionale dell’Industria ha bocciato il progetto dell’impianto solare termodinamico che la società di Bolzano San Quirico Solar Power intendeva realizzare nelle campagne della borgata agricola oristanese di San Quirico ai piedi del Monte Arci. La bocciatura è stata notificata oggi alla Solar Power e a tutte le parti interessate, fra le quali i Comuni di Oristano e di Palmas Arborea, con un documento di quattro pagine che elenca in quattro punti le motivazioni per le quali il progetto non può essere autorizzato.

Secondo il Servizio energia ed economia verde quello presentato dalla Solar Power non è un progetto definitivo come invece richiesto per la concessione dell’autorizzazione unica e se questo non bastasse c’è anche il fatto che la società non ha potuto dimostrare la titolarità di tutti i terreni interessati dal progetto. In aggiunta, secondo la Regione, non è più nella disponibilità della società di Bolzano neanche il tracciato di una strada comunale che doveva essere sacrificata all’impianto e ci sono grossi problemi anche per la questione dei cavidotti e per alcuni lavori da eseguire su un canale di irrigazione del Consorzio di bonifica.

Quella del Servizio Energia e economia verde non è comunque una bocciatura definitiva. La Solar Power ha infatti la possibilità di presentare ricorso in alternativa o al direttore generale dell’assessorato entro 20 giorni o al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni.

