Incentivabili tutte le assunzioni effettuate dall’1 maggio 2018 al 30 giugno 2019 al fine della richiesta del bonus regionale previsto dal Programma LavoRas, anche nelle more del nuovo bando.

I datori di lavoro possono fare affidamento sull’incentivo di LavoRas anche per le assunzioni effettuate dopo la scadenza – domani, giovedì 31 gennaio – dell’avviso 2018. È imminente la pubblicazione del bando 2019, non appena gli uffici regionali avranno dall’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, indicazioni necessarie per raccordare il bonus regionale con lo sgravio previsto dal Governo nazionale.

“Ci tengo a rassicurare i datori di lavoro e gli imprenditori – dichiara l’assessora del Lavoro, Virginia Mura – perché tra pochissimi giorni, non appena sarà pubblicato il nuovo bando, potranno richiedere l’incentivo sia per le assunzioni già effettuate, sia per quelle da effettuarsi”.

Commenti

comments