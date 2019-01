Pochi minuti fa nella pagina fan del Rock And Bol, che ormai da molti anni organizza a Bolotana uno dei più importanti festival dell’heavy metal in Italia, è stata annunciata la prima band confermata per la dodicesima edizione dell’evento.

Il 27 luglio calpesteranno il palco del centro del nuorese i Marduk, band di punta della scena Black Metal svedese, nati nel 1990 il cui nome deriva dalla divinità babilonese Marduk, patrono della città di Babilonia e dio del Caos.

Nei primi anni la band proponeva delle sonorità più vicine al Death Metal per poi scegliere una sonorità tipica del metal estremo nord europeo.

Nel post pubblicato gli organizzatori annunciano che a breve ci saranno altre novità e si preannuncia un festival con grandissimi nomi della scena metal mondiale, senza dimenticare che negli ultimi anni a Bolotana hanno suonato gruppi come i Cannibal Corpse, Sepultura, Overkill, Exodus, Arch Enemy e DragonForce.

Commenti

comments