“Air Italy dimostri di stare dalla parte dei lavoratori presentando un’offerta senza oneri di servizio”. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Uil trasporti Sardegna William Zonca, commentando l’annuncio della compagnia aerea di ricorrere contro l’assegnazione ad Alitalia delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna.

“Air Italy non ha partecipato al bando sulla continuità territoriale per vincere – evidenzia Zonca – la dimostrazione sta nelle offerte che ha presentato, probabilmente continuando il suo programma di smobilitazione dalla Sardegna. Ne è la conferma la nota diramata dall’amministratore delegato solo dopo l’esito negativo. Non ci sono scusanti – aggiunge il sindacalista ponendo alla compagnia alcuni quesiti: perché i dubbi relativi alle caratteristiche del bando e alla situazione di Alitalia in amministrazione straordinaria non sono stati palesati prima dell’apertura delle buste? Perché la compagnia considera non profittevoli le rotte da e per la Sardegna, visto che si parla di due scali in crescita continua come Cagliari e Olbia e uno in ripresa di traffico come Alghero? E con quali criteri Air Italy considera invece profittevole la rotta Malpensa-Lamezia Terme visto che la media dei passeggeri prenotati nei primi 15 giorni di febbraio non arriva neppure a 30 per tratta? Se Air Italy vuole che i dipendenti siano dalla sua parte – conclude – inizi a dimostrare le sue reali intenzioni”.

