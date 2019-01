La Finanziaria 2019 ha stanziato 10 milioni di euro per i Comuni in difficoltà a causa di debiti fuori bilancio generati da espropri. Oggi la Conferenza Regione-Enti Locali li ha ripartiti. Si tratta di una boccata d’ossigeno fondamentale per le amministrazioni – tra le altre Nuoro – che qualche mese fa avevano lanciato un sos.

In totale – ricorda la Regione – la somma destinata ai Comuni in crisi finanziaria è di 55 milioni: i primi 5 sono stati stanziati attraverso l’assestamento di bilancio dell’ottobre scorso e già ripartiti; dopo i dieci per il 2019, ci sono ancora 20 milioni all’anno ciascuno per 2019 e 2020. “Con questo provvedimento abbiamo scongiurato il rischio che i Comuni fossero costretti a scegliere se aumentare le tasse per garantire i servizi o tagliare i servizi stessi”, commenta l’assessore agli Enti locali, Cristiano Erriu.

“Per questi debiti fuori bilancio le amministrazioni attuali sono del tutto incolpevoli – sottolinea l’assessore al Bilancio, Raffaele Paci – per questo abbiamo ritenuto doveroso intervenire subito soddisfacendo pienamente la richiesta dei Comuni stessi”.

