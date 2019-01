Centomila euro dalla Giunta per le fiere dedicate alla zootecnia in programma tra aprile e maggio ad Arborea, Ozieri e Macomer.

L’importo stanziato per il 2019 tiene conto – fa sapere la Regione – della particolare attenzione dovuta verso il comparto ovino e tenuto conto della situazione di difficoltà che a tutt’oggi grava sui produttori primari del settore.

Ed è stato così suddiviso: 38mila euro per la manifestazione fieristica degli ovini di Macomer; 31mila euro per quella dei bovini da carne di Ozieri; 31mila euro per la manifestazione fieristica dei bovini da latte di Arborea.

