Marco Andreolli lascia il Cagliari a titolo definitivo per approdare al ChievoVerona.

L’affare fa parte dell’operazione che ha portato Fabrizio Cacciatore nella compagine rossoblù.

Andreolli era arrivato al Cagliari da svincolato nell’estate 2017.

Così la società del Cagliari sul sito: “Il Cagliari Calcio annuncia la cessione al ChievoVerona del calciatore Marco Andreolli che si trasferisce a titolo definitivo.

In Sardegna dall’estate del 2017, con la maglia rossoblù è sceso in campo 28 volte.

Professionalità e dedizione, il Club lo ringrazia augurandogli il meglio per il continuo della sua carriera professionale”.

