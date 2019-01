Incidente stradale in tarda serata sulla Ss 195, all’altezza della rotatoria con la strada consortile Macchiareddu.

Una Seat Leon condotta da un 36enne di Quartu percorreva la 195 diretto verso Pula quando, all’incrocio con la strada consortile per Macchiareddu, entrando nella rotatoria si è scontrato con una Toyota Yaris condotta da una 26enne di Sarroch, che in quel momento stava circolando nella rotatoria.

La Seat Leon dopo l’urto con la Toyota Yaris è finita contro un palo della segnaletica verticale. La conducente della Yaris è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e l’Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale.

Commenti

comments