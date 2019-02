A causa del pericolo di caduta, Bächli Bergsport AG, il più grande negozio specialista per alpinismo e outdoor in Svizzera, sta richiamando un lotto del set da ferrata “Dynamax” della marca Rock Empire.

I prodotti in questione saranno sostituiti gratuitamente, si legge in un comunicato odierno dell’Ufficio federale del consumo svizzero (Ufdc). Il provvedimento è stato preso in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni svizzero (upi). Il set da ferrata non è sufficientemente resistente alle sollecitazioni: il prodotto può dunque rompersi durante la scalata. Il richiamo riguarda il lotto “170292”, numero visibile nella guaina del sistema di assorbimento della caduta.

L’articolo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non deve più essere utilizzato.

