Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità’ cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

A Cagliari presso la stazione dell’Arst, i finanzieri hanno trovato un cittadino extracomunitario, classe 1998, in possesso di droga e hanno trovato, sempre nei pressi della stazione un involucro contenente sostanze stupefacenti.

Al porto commerciale, i militari hanno trovato un cittadino francese, classe 1996, in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish.

A Capoterra invece, i finanzieri hanno trovato della droga abbandonata in mezzo alle sterpaglie.

Nel capoluogo, in piazza Matteotti, i baschi verdi hanno, invece, trovato 4 persone: uno classe 1989, due classe 2000 e uno classe 2003, in possesso di diverse sostanze stupefacenti.

In via Ampere, un altro cittadino cagliaritano ventisettenne è stato trovato in possesso di hashish.

In piazza Sant’ Eulalia, i militari hanno trovato un giovane cagliaritano, classe 2000, in possesso di alcuni grammi di hashish.

All’aeroporto di Cagliari Elmas, una ventinovenne cagliaritana proveniente da Milano Linate è stata trovata in possesso di qualche grammo di hashish e di 4 spinelli.

Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e i 9 assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

