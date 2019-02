Le Fiamme Gialle di Muravera hanno individuato 2 persone, residenti nel Comune di Villasimius, che hanno indebitamente usufruito della borsa di Studio.

In entrambi i casi i finanzieri hanno verificato i requisiti per l’accesso alle graduatorie per le borse di studio erogate dall’Ente Universitario e hanno verificato che non vi era corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione e quanto censito dalle banche.

Infatti, le indagini hanno permesso di accertare che le persone controllate hanno una situazione economica per la quale non sono previste le concessioni delle prestazioni sociali di cui hanno usufruito.

Nel primo caso i Finanzieri hanno sanzionato il beneficiario di una borsa di studio di € 1.648, con una multa amministrativa fino ad un massimo di € 9.944 mentre, nel secondo caso, il beneficiario di un contributo dell’importo di € 3.297 e’ stato sanzionato amministrativamente fino ad un massimo di € 14.891.

Entrambi i percettori delle sovvenzioni sono stati segnalati all’E.R.S.U., Ente erogatore della provvidenza pubblica, per gli adempimenti di competenza correlati al recupero dei contributi percepiti indebitamente.

Nel medesimo contesto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria il sottoscrittore della Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata per l’ottenimento dei benefici di uno dei due studenti, poiché dai riscontri d’ufficio effettuati ne è emersa la sostanziale falsità, avendo omesso l’interessato di dichiarare diverse componenti patrimoniali e reddituali di rilevante ammontare con l’evidente fine di comprimere l’indicatore ISEE e agevolare l’ottenimento (indebito) del contributo.

