Il maestro Gérard Korsten sale sul podio del Teatro Lirico di Cagliari per un itinerario dal classicismo al tardo romanticismo. Ed è magia, incanto, emozione, con la musica di Mozart e Sibelius eseguita dall’Orchestra del Lirico. Lunghissimi applausi e pubblico in visibilio ieri sera a Cagliari per il quarto appuntamento con la Stagione Concertistica del Teatro guidato dal sovrintendente Claudio Orazi e presieduto da Giuseppe Andreozzi. Korsten ha trascinato l’orchestra in una esecuzione travolgente e coinvolgente.

Dapprima ha riscaldato il pubblico con il capolavoro mozartiano, la Sinfonia n. 41 “Jupiter”, una sinfonia senza tempo, offrendo una lettura fresca e rispettosa della partitura. Poi è riuscito a raccontare l’insidiosa Seconda Sinfonia di Jean Sibelius con grande maestria e carica. Ha condotto il pubblico alla scoperta del mondo “sibeliusiano” per mostrare la bellezza della sua musica. Con un finale di grande effetto a chiudere un affresco in modo emozionante.

In sala un pubblico variegato con un centinaio di studenti dei tre corsi di Scuola Media di indirizzo musicale del Convitto di Cagliari, accompagnati da genitori e insegnanti. Una presenza che fa parte di un progetto rivolto alle scuole con l’obbiettivo di portare i ragazzi a teatro non solo attraverso matinèe a loro dedicati, ma anche con la loro presenza in sala ai concerti serali accanto al pubblico di abbonati e appassionati.

