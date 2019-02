Incidente stradale questa mattina sulla Ss 195 racc.

Una 26enne cagliaritana alla guida di una Toyota Yaris, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere prima sul guard-rail di sinistra, cioè quello centrale, per poi finire su quello di destra, fermandosi infine nella corsia di sinistra.

La conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Commenti

comments