I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Nuoro, impegnati in un mirato servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno fermato un 40enne residente nel capoluogo barbaricino, alla guida della sua auto ed è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Commenti

comments