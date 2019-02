Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno denunciato un 49enne pregiudicato di Assemini, per danneggiamento a seguito di incendio e inottemperanza a foglio di via obbligatorio dal comune di Cagliari.

Intorno alle 2,30 di questa notte un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Viale Sant’Avendrace, ha notato un mastello per i rifiuti in fiamme provvedendo all’immediato spegnimento per evitare ulteriori danni. Nel frattempo i poliziotti sono stati allertati da alcune persone in transito, che avevano notato un individuo allontanarsi in tutta fretta e che fornivano dettagliate descrizioni somatiche e di abbigliamento del soggetto.

Il Centro Operativo ha diramato la nota di ricerca e un equipaggio, pochi istanti dopo, lo ha rintracciato e bloccato nella vicinissima Via Tirso trovandolo in possesso di due accendini, verosimilmente usati per appiccare il fuoco e, dagli accertamenti effettuati è emerso che fosse già stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio.

Nel corso delle ricerche un altro equipaggio si è imbattuto in un secondo incendio nella Via Tagliamento, per il quale è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che aveva interessato diversi mastelli porta rifiuti propagandosi in una serranda e in un auto in sosta. L’uomo è stato identificato e denunciato

