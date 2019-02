Gli agenti della Questura di Cagliari hanno denunciato due stranieri di 18 e 20 anni, entrambi pregiudicati, per rapina aggravata in concorso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando è giunta una chiamata al 113 da parte di un cittadino straniero che richiedeva l’intervento della Polizia perché aveva riconosciuto, in Via Roma, gli autori di un’aggressione perpetrata nei suoi confronti il giorno 26 gennaio ultimo scorso.

Il Centro Operativo ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante che, giunti sul posto, hanno preso contatto con il giovane che ha raccontato agli agenti che qualche giorno fa, mentre attendeva il pullman per rientrare a casa, era stato avvicinato da due ragazzi extracomunitari che, dopo aver afferrato la sua borsa a tracolla con due telefonini e un power bank, al suo inutile tentativo di resistenza per proteggere la borsa, era stato raggiunto al volto da uno spray urticante.

Il giovane, soccorso e medicato in un pronto soccorso cittadino, ha indicato ai poliziotti due ragazzi che si trovavano vicino alla fermata del pullman come gli autori della rapina. Subito raggiunti e fermati i due sono stati controllati ed identificati per S.S. 18enne gambiano e D.M. 20enne senegalese e, dopo ulteriori accertamenti, denunciati in stato di libertà per il reato di rapina aggravata in concorso.

Commenti

comments