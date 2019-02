I rappresentanti del Comitato Sardo per l’Insularità Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu hanno scritto al presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato per sollecitare un suo impegno nell’iter parlamentare.

“Dopo la proposta di legge presentata lo scorso 5 ottobre in Senato con il deposito delle firme certificate raccolte nei sei mesi previsti dalla Legge – spiegano Frongia e Mongiu – il testo riportante la modifica della Costituzione è stato assegnato alla Prima Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 6 novembre 2018. Per la prima volta in Italia, si è promossa la sottoscrizione di una proposta di legge di iniziativa popolare di modifica costituzionale che punta ad introdurre nella nostra Carta il principio di insularità. Un’occasione unica. Il Comitato è convinto dell’oggettiva centralità della ‘questione insularità’ in tutta la progettualità dello sviluppo futuro delle Isole, consapevole di quanto sia importante il riconoscimento del gap che produce ritardo di sviluppo sociale ed economico che spesso rende gli isolani cittadini con diritti ridotti ed affievoliti rispetto ai cittadini della penisola”, concludono.

