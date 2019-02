Una valanga è scesa in mattinata in Trentino sulla strada del passo Sella, ma senza coinvolgere persone. La strada è stata riaperta già a fine mattinata, così come quella per Madonna di Campiglio, rimasta chiusa per qualche ora a causa della molta neve.

I disagi in provincia per il resto sono stati contenuti, tutti i passi dolomitici sono aperti, anche se ci sono state oltre un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per difficoltà come alberi e rami caduti.

