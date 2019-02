Festa grande oggi a Su Brugu, il quartiere di Oristano più legato alla Sartiglia, per la cerimonia di investitura dei due cavalieri che i prossimi 3 e 5 marzo indosseranno i panni di cumponidori per guidare uno la Sartiglia dei Contadini e l’altro quella dei Falegnami. Il primo a ricevere il cero benedetto è stato Davide Musu, che guiderà la giostra del 5 marzo, quella dei falegnami.

A consegnargliela nella sua casa di piazza Sant’Efisio il presidente del Gremio Marco Naletto. Al suo fianco i due cavalieri che lo affiancheranno nel corso della giostra, Anthony Maccioni e Giorgio Sanna. Mezz’ora dopo, in via Amsicora, a qualche centinaio di metri, è stato il turno di Claudio Tuveri, che domenica 3 marzo aprirà i giochi guidando la Sartiglia dei Contadini e e ha ricevuto il cero benedetto dal presidente del suo Gremio Genesio Passiu. Al suo fianco correranno Fabrizio Pomogranato e Alberto Carta. Alla plurisecolare giostra equestre saranno accompagnati da altri 120 cavalieri in costume su altrettanti cavalli riccamente bardati.

Solo quelli prescelti dal capo corsa, su cumponidori, avranno la possibilità di correre alla stella sul percorso di via Duomo ricoperto di sabbia impugnando una spada d’acciaio. Tutti, invece, avranno la possibilità di dimostrare la propria abilità e il proprio coraggio partecipando alle pariglie acrobatiche che si svolgeranno invece in via Mazzini. La giostra richiama ogni anno decine di migliaia di spettatori e per questo sono state previste come negli anni scorsi rigorose misure di sicurezza con il posizionamento di pesanti barriere di cemento armato su tutte le vie di accesso al percorso della manifestazione.

